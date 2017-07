Цели официального Еревана – вселить страх в азербайджанцев - руководитель Baku Network (ВИДЕО)

БАКУ Trend/ - Цели официального Еревана – вселить страх в азербайджанцев, проживающих в прифронтовой зоне, сказал руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров в интервью CBC.

"Во-первых, я хочу отметить, что это целенаправленное убийство, потому что в военном деле не бывает ошибок, когда стреляют по гражданским объектам и по военным. Все разговоры армян о том, что там находились якобы военные объекты (сейчас они запустили такую дезинформацию), все это отметается тем, что, во-первых, там был спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик, там были военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане - в этом селе нет военных объектов, это известно всем», - сказал Эльхан Алескеров.

Во-вторых, это происходит уже не первый раз, отметил эксперт.

После событий, когда были убиты пять армянских военных из оккупационных войск на территории Нагорного Карабаха, армяне официально заявляли, что будут приняты адекватные меры, но в соответствии с армянской военной доктриной, принятой в 2015 году, они дают ответ не армейским подразделениям Азербайджана, потому что противостоять не могут, а бьют по гражданским, сказал Алескеров.

«Цели, конечно, политические – вселить страх в азербайджанцев, проживающих в прифронтовой зоне, предотвратить возвращение азербайджанцев в Джоджуг Марджанлы, например. И, в-третьих, помешать проживанию в будущем азербайджанцев в Нагорном Карабахе. То есть, цели у них простые , они соответствуют той идеологии, которая заложена в Армении Зорием Балаяном, потому что именно человеконенавистничество и вражда заложены им и воспитанниками балаяновского клана. Они считают, что, воюя против мирного населения, они достигнут своей цели присоединить Нагорный Карабах», - сказал эксперт.

По его словам, эти цели могут и будут иметь отрицательные последствия для самой Армении. Армянская армия не может противостоять азербайджанской армии, сказал он.

И еще одно - они принимают крайние меры, добавил Алескеров. «Это сказал сам Серж Саргсян, когда заявил, что у него не дрогнет рука, когда он нажмет на кнопку (ракеты) "Искандер". Он тоже имел в виду гражданские цели. То есть, их мысль – все направлено на то, чтобы угрожать Азербайджану уничтожением мирного населения. То есть, у них военных аспектов, ресурсов не осталось», - отметил Алескеров.

Что касается реакции Минской группы, отметил эксперт, фактически, их действия показывают, что из механизма, который должен способствовать урегулированию конфликта, они стали механизмом, который препятствует этому.

«И я считаю, что жертвы среди гражданских и военных частично на их совести. То есть, каждый из них (сопредседателей) вложил в переговорный процесс какой-то элемент неразрешимости конфликта. Все их заявления, все их попытки каким-то образом сохранить статус-кво приводят, во–первых, к жертвам среди мирного населения, и, во-вторых, могут привести к большой войне", - сказал Эльхан Алескеров.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.