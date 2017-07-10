В Туркменистане начинается реорганизация банковской сферы

2017-07-10 10:57 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о реорганизации некоторых банков, говорится в сообщении туркменского правительства, обнародованном в понедельник.



На заседании правительства глава государства адресовал руководству Центрального банка ряд конкретных указаний.



Кроме того, согласно сообщению, подписано также постановление об оформлении передачи прав и обязанностей по кредитам, выданным ряду министерств, государственному коммерческому банку "Halkbank".

(Автор: Гусейн Гасанов)