Франция могла бы взять на себя инициативу в переговорном процессе по Карабаху – французский политик

2017-07-10 10:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Франция могла бы возобновить мирный процесс по нагорно-карабахскому армяно-азербайджанскому конфликту, обеспечив справедливое посредничество между двумя сторонами, чтобы положить конец драматическим нападениям на гражданских лиц, сказал Trend в понедельник французский политик, экс-депутат Национального собрания Франции, президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Жан-Франсуа Мансель.

Он отметил, что международное сообщество мало интересуется нагорно-карабахским конфликтом, который считается замороженным.

«Два из трех сопредседателей Минской группы - Россия и США сосредоточены на своих национальных интересах. Только Франция может взять на себя инициативу», - сказал Мансель.

Он отметил, что Франция присутствует на Кавказе во многих сферах, у страны хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, и, наконец, она хочет вернуться к международным инициативам.

Ранее Жан-Франсуа Мансель в числе других французских сенаторов и депутатов подписал обращение к президенту страны Эммануэлю Макрону с призывом оказать давление на Армению для того, чтобы заставить ее выполнить резолюции Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН по Карабаху.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее в среду Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова)