Торговля между Казахстаном и Малайзией увеличилась на 30%

2017-07-10 10:59 | www.trend.az | 4

За последние 4 месяца торговля между Казахстаном и Малайзией увеличилась на 30% по сравнению с показателями прошлого года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан рассматривает Малайзию как важного стратегического, торгово-экономического партнёра среди стран Юго-Восточной Азии. Я с большим удовольствием хотел бы отметить положительную динамику развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Малайзией за 4 месяца 2017 года составил более 26 млн долларов США, что на 30,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года», - сказал вице-министр национальной экономики РК Айбатыр Жумагулов на открытии Национального дня Малайзии на территории международной выставки «ЭКСПО-2017».

Он отметил ценность отношений с Малайзией и намерение Казахстана укреплять их по халал-индустрии, исламскому финансированию, туризму, возобновляемой энергии, нефти и газа и инвестиционному сотрудничеству.

В ходе празднования Дня Малайзии был дан старт Неделе туризма и бизнеса в павильоне этой страны, которая пройдёт с 10 по 14 июля. В ее рамках состоится презентация праздничных и торговых пакетов от Министерства туризма и культуры Малайзии.