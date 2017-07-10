Rövnag Abdullayev :Güney Gaz Koridoru, Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa'nın enerjide uzun vadeli menfaatlerine uygundur

2017-07-10 11:03 | www.trend.az | 1

22. Dünya Petrol Kongresi, SOCAR'ın Co-Host sponsorluğunda 9-13 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor

Etkinlikte konuşan , SOCAR Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev çu ifadelere yer vedi : “SOCAR olarak Petkim, TANAP, Star Rafineri, Petlim ve uyguladığımız tüm projelerimizde, Türkiye'nin desteğini daima hissettik.Azerbaycan gazı, diğer tedarikçilerle birlikte Avrupa'da doğal gaz talebindeki %7.1'lik artışı karşılamakta önemli rol oynayacak. Güney Gaz Koridoru, Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa'nın enerjide uzun vadeli menfaatlerine uygundur”