Задержан человек, подозреваемый в убийстве жителя Гянджи
2017-07-10 11:18 | www.apa.az | 3
Задержан человек, подозреваемый в убийстве жителя Гянджи.
Как сообщает западное бюро АПА, задержанным является Мамедов Эльданиз Сахиб оглу (1994 г.р.).
Он подозревается в убийстве Оруджева Рамина Адиль оглу (1978 г.р.).
По словам Э.Мамедова, Р.Оруджев обозвал его отца. В связи с этим между мужчинами завязалась драка, после которой Р.Оруджев добрался до «Серче базар», где и скончался.
Сообщается, что Э.Мамедов является чемпионом Азербайджана по кикбоксингу.
По факту в прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК АР, следствие продолжается.