Задержан человек, подозреваемый в убийстве жителя Гянджи

2017-07-10 11:18 | www.apa.az | 3

Задержан человек, подозреваемый в убийстве жителя Гянджи.

Как сообщает западное бюро АПА, задержанным является Мамедов Эльданиз Сахиб оглу (1994 г.р.).

Он подозревается в убийстве Оруджева Рамина Адиль оглу (1978 г.р.).

По словам Э.Мамедова, Р.Оруджев обозвал его отца. В связи с этим между мужчинами завязалась драка, после которой Р.Оруджев добрался до «Серче базар», где и скончался.

Сообщается, что Э.Мамедов является чемпионом Азербайджана по кикбоксингу.

По факту в прокуратуре Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК АР, следствие продолжается.