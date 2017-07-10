ПА ОБСЕ приняла резолюцию: Автор – азербайджанский депутат

2017-07-10 11:12 | www.oxu.az | 3

На 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске был вынесен на обсуждение проект резолюции «Мультикультурализм – роль культурных ценностей в развитии демократии в условиях глобализации», автором которого является член азербайджанской делегации Тахир Миркишили.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, выступивший на обсуждениях Т.Миркишили рассказал о роли мультикультуральных ценностей в развитии народов и стран мира. Он отметил важность сохранения этих ценностей для политического, экономического и демократического развития каждой страны. Тахир Микришили довел до сведения участников заседания, что проект резолюции будет способствовать установлению взаимного доверия в регионе ОБСЕ и обеспечению безопасной жизни на всей планете. Выступившие на обсуждениях депутаты подчеркнули важность этого проекта резолюции и заявили, что наличие первого такого документа среди документов ОБСЕ является новшеством в международном законодательстве.

После обсуждений проект резолюции был вынесен на голосование и принят.

Проект резолюции рассчитан на развитие и сохранение различных культурных ценностей, внесение вклада в демократическое развитие в регионе ОБСЕ и распространение азербайджанских традиций мультикультурализма в международной правовой плоскости.

Н.О.