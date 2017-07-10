В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора – ВИДЕО

2017-07-10 11:20 | www.oxu.az | 5

Ученые из Вашингтона разработали мобильный телефон, который работает за счет микроволн от внешних источников радиосигнала или света, передает Oxu.Az со ссылкой на ФАН.

Устройству не нужен для работы аккумулятор, энергия которого тратится очень быстро, что является большой проблемой для пользователей современных смартфонов.

По словам специалистов, это первый в мире работающий мобильный телефон, который практически не потребляет энергии.

Гаджет уже прошел предварительное тестирование, но ученые намерены продолжить работу по усовершенствованию разработки.

Н.О.