Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Москве

2017-07-10 11:00 | www.trend.az | 5

Звезды мировой оперной сцены, супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов выступят в Москве с единственным концертом 7 февраля 2018 года в Концертном зале имени П.И.Чайковского. об этом, как передает РИА Новости, сообщил организатор концерта.

Концерт состоится при участии Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Программа будет состоять из двух отделений. В нее войдут преимущественно итальянские арии, в том числе из опер Пуччини, Леонкавалло, Джордано и Верди.

"Анна и Юсиф всегда очень ответственно относятся к предстоящим выступлениям, поэтому мы долго выбирали концертный зал и оркестр. Дирижировать будет маэстро Владимир Спиваков, с которым Анна и Юсиф уже неоднократно выступали раньше. График артистов расписан вплоть до 2020 года, и я счастлив, что удалось найти дату для организации московского концерта", — цитируют организаторы Максима Берина, представителя Нетребко и Эйвазова в России и странах СНГ.

Анна Нетребко — российская оперная певица с мировым именем, лауреат Государственной премии РФ, первый в истории классический исполнитель, вошедший в "Time-100" — список самых влиятельных людей мира по версии одноименного журнала.

Юсиф Эйвазов — азербайджанский оперный певец, драматический тенор. Лауреат и обладатель гран-при ряда международных конкурсов в Италии, почётной медали имени Джанандреа Гаваццени.