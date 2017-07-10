Установлены дипотношения между Кыргызстаном и Никарагуа

2017-07-10 11:03 | www.trend.az | 4

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Никарагуа, передает КНИА «Кабар» пресс-служба МИД КР.

Совместное Коммюнике об установлении дипломатических отношений было подписано 7 июля в г.Нью-Йорк постоянным представителем КР при ООН Миргуль Молдоисаевой и постоянным представителем Республики Никарагуа при ООН Марией Рубиалес де Чаморро.

В тексте Совместного коммюнике отмечается, что стороны установили дипломатические отношения, руководствуясь принципами и целями Устава ООН и международного права, в частности, уважения и укрепления международного мира и безопасности, равенства между государствами, должного уважения национального суверенитета и территориальной целостности государства, независимости, соблюдения международных договоров и невмешательства во внутренние дела государств.

После церемонии подписания Совместного коммюнике была проведена двусторонняя встреча, в ходе которой стороны выразили обоюдное намерение развивать отношения дружбы и сотрудничества между государствами в рамках ООН и других международных организаций, а также поддержки кандидатур друг друга в международные органы по линии ООН.