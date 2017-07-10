Ровнаг Абдуллаев: SOCAR ощущает поддержку Турции в реализуемых проектах

2017-07-10 11:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR ощущает постоянную поддержку Турции в таких проектах, как Petkim, НПЗ Star, Petlim и других проектах, сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, выступая в понедельник на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

По его словам, азербайджанский газ совместно с другими источниками сыграет важную роль в удовлетворении спроса Европы в природном газе, который вырос на 7,1 процента.

Он отметил, что проект "Южный газовый коридор" станет прибыльным в долгосрочном периоде для энергетического сектора Азербайджана, Турции и Европы.

Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в Европу по "Южному газовому коридору" планируется поставить к 2020 году.

(Автор: Максим Цурков)