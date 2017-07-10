Закупленная в России очередная партия военной техники и боеприпасов доставлена в Азербайджан

2017-07-10 11:29 | www.apa.az | 3

Продолжается процесс поставки в Азербайджан современной военной техники, вооружения, боеприпасов и другого военно-технического снаряжение российского производства.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, очередная партия новейших боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.



Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами.



Доставленные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск.