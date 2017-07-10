Суд вынес решение об объявлении в розыск студента БГУ

2017-07-10 11:31 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева было принято решение об объявлении студента БГУ в розыск в связи с тем, что он покинул страну.

Исполнение решения поручено Управлению полиции Ясамальского района.

Суд временно приостановил производство уголовного дела.

Отметим, некоторое время назад З.Мирагаев сделал заявление в СМИ, что на его факультете берут взятки.

З.Мирагаев обвиняется по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление) УК Азербайджанской Республики.