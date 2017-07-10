Red Bull X-Fighters: Бесстрашные райдеры выступили в Мадриде – ФОТО + ВИДЕО

2017-07-10 11:34 | www.oxu.az | 5

В минувшую пятницу, 7 июля, 11 бесстрашных парней собрались в Мадриде, чтобы определить лучшего на 16-м Red Bull X-Fighters. Действующему чемпиону, французу Тому Паже пришлось отказаться от участия из-за травмы в самом престижном FMX (Мотофристайл) состязании. Соревнование завершилось победой Леви Шервуда из Новой Зеландии.

Как передает Oxu.Az, мероприятие прошло в Мадриде, на знаменитой арене «Лас Вентас», где проводятся корриды.

Отметим, что Red Bull X-Fighters – самое престижное в мире соревнование по фристайл-мотокроссу. Ежегодно в нем принимают участие несколько десятков райдеров, демонстрирующих зрителям безумные трюки на мотоциклах. Лучшему райдеру по итогам одиночного контеста достается титул чемпиона. Ранее соревнования представляли собой чемпионат из нескольких этапов, но с 2016 года в рамках Red Bull X-Fighters проходит лишь один финал.

Как делают трюки?

Райдеры выступают на тех мотоциклах, которые можно приобрести в магазине. Только после необходимо провести определённые изменения, чтобы сделать байк пригодным для выступления: машина заметно облегчается, добавляются ручки, за которые можно держаться в момент полёта. Всё остальное зависит уже от самих гонщиков, так как каждый подбирает байк непосредственно под себя и свою программу. Сам трюк исполняется на небольшой скорости — 30-50 км/ч. В плане высоты самые высокие трюки выполняются приблизительно на высоте 6 - 12 метров.

Выступление каждого райдера длилось по полторы минуты, за которое они успевали сделать от пяти до семи прыжков.

Известный испанский райдер Данни Торрес, у которого на счету 49 выступлений в Х-Fighters, рассказал, что один из способ преодоления страха в таких соревнований - это усердная тренировка: «Тренируюсь каждый день по 2 часа днем и вечером. Страха может иногда у меня появляется, когда делаю трюки в первый раз. В остальном я просто перекрещиваюсь перед заездом и все, никаких других ритуалов перед соревнованиями нет.

Для меня Х Fİghters - это, прежде всего, спорт, возможно для зрителей - шоу, так как соревнование сопровождается музыкой, разными сценами и т.п. Мне нравится выступать перед родной аудиторией, это другое чувство, родные и близкие помогают поддержкой».

У Торреса было много аварий, испанец рассказал, что на данный момент у него травма правой ноги и сломан нос:

«Стимул для возвращения в игру – адреналин. У других райдеров, выступающих в X Fighters, также было много травм. Однако сам спорт нас мотивирует, чтобы мы продолжали наше дело».

Коррида с мотоциклами

Лучшие райдеры сражались перед 20 000-ми зрителями за звание победителя на самой культовой арене спорта. Прекрасную атмосферу создавал ведущий, который не умолкал ни на минуту на протяжении всего соревнования. Сначала он заводил публику песнями, затем помогал запустить волну, а после зрители делали ту же волну, но только изображая эффект «слоу моушн» и наоборот.

Во время церемонии открытия была представлена аллегория корриды.

Затем был показан один из традиционных обычаев испанцев – энсьерро (бег от выпущенных из загона быков). Только в роли быков выступали мотоциклы.

Падение райдера

Во время состязания произошло одно падение. Райдер потерял сознание и не смог подняться, чтобы продолжить программу.

Это случилось с испанским райдером Крисом Мейером. Что-то пошло не так во время трюка Мейера и он упал, но сам прыжок очень впечатлил зрителей. Райдер удостоился самой настоящей стоячей овации.

Падение не редкость в мотофристайле. Один из фаворитов соревнования, француз Том Паже, которому пришлось отказаться от участия из-за травмы, отметил, что в мотофристайле чем выше навыки, тем меньше травм: «Когда получаешь травму, ты теряешь навыки. Мотофристайл такая вещь, что райдер должен улучшать навыки каждый раз. Этот вид спорта очень опасен, для меня единственный способ преодолеть страх – тренировки. Если райдер не готов, ему будет страшно, у него будет боязнь проиграть, совершать безумные трюки. Райдер должен быть готовым, когда он выступает на больших состязаниях.

Мне нравится совершать завораживающие трюки, чтобы зрители не верили в то, что видят. Если ты покорил сердца зрителей, то ты уже победитель».

Летучий француз отметил, что ему сложнее придумать название новым трюкам, нежели совершать новые трюки.

Представитель команды Red Bull – чемпион

На пути к победе Леви Шервуд из Новой Зеландии обошел испанца Дэнни Торреса, у которого две победы в Лас Вентасе. Леви пришлось использовать весь свой арсенал трюков, и он держал потрясающую победу в Red Bull X-Fighters. После победы новозеландца носили на руках на арене. Сoревнование закончилось под бурю аплодисментов и залп фейерверков.

Эльвин Ахмедов

