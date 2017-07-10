Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана за год выросли более чем на 15%

2017-07-10 11:19 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2017 года Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана перечислил в госбюджет почти 1,15 миллиарда манатов, что на 15,4 процента превышает показатель шести месяцев прошлого года, следует из отчета ГТК, опубликованном в понедельник.

При этом отчисления за июнь превысили 173,65 миллиона манатов. В прошлом месяце поступления таможенных пошлин составили около 44,22 миллиона манатов, НДС - 124,63 миллиона манатов, акцизов - 2,69 миллиона манатов, а дорожного налога - 2,11 миллиона манатов.

По сравнению с июнем 2016 года ГТК сократил поступления от таможенных пошлин на 26,6 процента. Поступления НДС выросли на 64,6 процента, акцизов – сократились на 56,8 процента, а дорожного налога – на 18,8 процента.

Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана на 2017 год составляет 2,205 миллиарда манатов.

Официальный курс на 10 июля составляет 1,7022 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)