Выпускник Бакинской Высшей Школы Нефти продолжит учебу в Стэнфордском университете

2017-07-10 11:21 | www.trend.az | 3

Выпускник Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Рияд Мурадов, окончивший вуз по специальности «Нефтегазовая инженерия», был принят в магистратуру Стэнфордского университета в США – второго самого престижного университета в мире, где он будет продолжать учебу и получать стипендию.

– Расскажи немного о себе.

– Я родился в Баку в 1995 году. В 2001 году пошел в первый класс школы №47 Наримановского района Баку. В 2009-м поступил в лицей имени академика Зарифы Алиевой, который окончил в 2012 году. В том же году, набрав на вступительных экзаменах 645 баллов, поступил в Бакинскую Высшую школу нефти по специальности «Нефтегазовая инженерия». В 2012-2014 годах по заказу Министерства молодежи и спорта работал в компании «AzDimension», которая специализируется на создании компьютерных игр и различных 3D проектов. В 2013 году получил сертификат SOCAR об успешном завершении курса в Учебном Центре спасения людей на море при Управлении обучения, подготовки и сертификации компании. В 2014 и 2015 году проходил двухнедельную производственную практику в НГДУ 28 мая и в компании BP-Azerbaijan. С 2016 года – член правления студенческой секции международного Общества инженеров-нефтяников (SPE – Society of Petroleum Engineers) в БВШН.

– Какие цели ты ставил себе при поступлении в БВШН? Осуществились ли они?

– О том, что в Баку открылся новый вуз, в котором будут готовить специалистов для нефтегазовой отрасли, я узнал, когда готовился к вступительных экзаменам. Меня заинтересовала эта информация, и я решил рискнуть – пойти учиться в только что открывшийся вуз. Сегодня, спустя пять лет, я с уверенностью могу заявить, что сделал правильный выбор. Что касается целей, которые я себе ставил… Я хотел получить профессию в области компьютерных технологий – и получил. Хотел поступить в один из самых престижных университетов мира – и поступил!

– Что нужно сделать, чтобы стать магистрантом одного из ведущих университетов мира?

– Нужно постоянно работать над собой, хорошо учиться, много читать и быть настойчивым в достижении своей цели. Помимо этого, нужно четко знать, как добиться желаемого и найти правильные пути к своей цели. Если хотите, я расскажу, как поступил в Стэнфордский университет. Сначала я успешно сдал IELTS, после этого был экзамен GRE, затем – GPA. После экзаменов я подготовил научно-исследовательский проект, который представил в несколько университетов США. Из трех – Техасского университета в Остине, Колорадского высшего горнотехнического училища и Стэнфордского университета – я получил положительный ответ, и без раздумий выбрал Стэнфорд.

– Почему ты остановил свой выбор именно на Стэнфорде? Что ты знаешь об университете? Чего ты ждешь от учебы?

– Стэнфордский университет – один из ведущих международных учебных и научно-исследовательских центров. Среди его выпускников – основатели мощнейших корпораций Hewlett-Packard, Electronic Arts, Nvidia, Yahoo! и Google. Этот университет предоставляет просто фантастические возможности для проведения научных работ. Здесь располагается одна из исследовательских лабораторий NASA. Но самое главное – в этом университете действует сильнейший факультет компьютерных наук (Computer Science Department), который заслуженно считается кузницей кадров для Кремниевой долины.

– Как учеба в БВШН подготовила тебя к Стэнфорду?

– Конечно же, теоретические и практические знания, полученные в БВШН, мне очень пригодились. Еще одним немаловажным фактором стало то, что я свободно владею английским языком, который я тоже выучил в Высшей Школе. Я благодарен ректору Высшей Школы Эльмару Гасымову, своим преподавателям и профессорам, а также руководителю Программы юных талантов при SPE в БВШН Эльшану Рзаеву, который помог мне поверить в собственные силы.