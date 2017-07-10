ГЭЦ: Во время работы на основе срочного трудового договора имеют место случаи злоупотреблений

2017-07-10 11:36 | www.apa.az | 4

Во время работы в госорганах на основе срочного трудового договора имеют место случаи злоупотреблений.

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Бахрам Халилов.

По его словам, если появляется вакансия в госорганах, следует информировать об этом ГЭЦ.

Б.Халилов напомнил, что некоторое время из-за внесения изменений в законодательство при приеме на госслужбу временно возникла пауза.