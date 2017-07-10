В Стамбуле проходит XXII Всемирный нефтяной конгресс

2017-07-10 11:48 | www.oxu.az | 6

Cегодня в Стамбуле стартовали пленарные заседания XXII Всемирного нефтяного конгресса, который пройдет 9-13 июля.

Как сообщает Oxu.Az, на конгрессе принимают участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон, главы Азербайджана, Сербии, Албании и Болгарии.

Лозунг конгресса - «Мосты в энергетическое будущее».

Как ожидается, в конгрессе примут участие главы государств, представители более 100 стран и около 1500 компаний, около 50 министров, главы советов директоров многих компаний, свыше пяти тысяч делегатов. Конгресс посетят около 20 тысяч человек.

В рамках конгресса пройдут заседания, посвященные обсуждению нефтегазовой отрасли Турции.

Н.О.