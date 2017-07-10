В Иране задержаны еще шесть предполагаемых террористов

2017-07-10 11:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Силы безопасности Ирана арестовали в провинции Разави Хорасан шесть человек, подозреваемых в связях с террористической организацией "Исламское государство", сказал заместитель прокурора города Мешхед Хасан Хайдари.

На сегодня число лиц, арестованных в разных городах провинции по подозрению в связях с ИГ, составляет уже 27 человек, сообщило в понедельник информационное агентство ISNA.

Ранее Хайдари сообщил об аресте в городе Мешхед 21 человека, в том числе иранских и афганских граждан, связанных с ИГ, добавив, что задержанные готовились к совершению террористических актов с участием смертников.

Он сказал, что эти люди попали в страну по поддельным документам.

Иранские силы безопасности арестовали десятки подозреваемых в течение последних недель после террористических атак на столицу Тегеран.

Два теракта были совершены в Тегеране 7 июня. В ходе терактов погибли 17 и были ранены 54 человека.

(Автор: Эльмира Таривердиева)