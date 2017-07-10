«Южный газовый коридор» улучшит энергетическую безопасность Европы - госсекретарь США

2017-07-10 11:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Такие проекты, как «Южный газовый коридор» и проект строительства подводного трубопровода EastMed (Израиль-Кипр-Греция-Италия), позволят Европе диверсифицировать свои источники энергии, тем самым улучшив ее энергетическую безопасность, сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Он отметил, что эти проекты также увеличат глобальную энергетическую безопасность.

«Турция является важным партнером США по еще большему укреплению энергетической безопасности, поскольку эта страна находится на перекрестке жизненно важных источников энергии, вдоль маршрутов поставок», - добавил Тиллерсон.

Отметим, что "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в Европу по "Южному газовому коридору" планируется поставить к 2020 году.

Проект трубопровода EastMed предполагает транспортировку природного газа из месторождений Восточного Средиземноморья в Италию через Кипр, Крит и Пелопоннес (Греция).

Ожидается, что трубопровод будет транспортировать до 16 миллиардов кубометров газа в год.

(Автор: Ляман Зейналова)