Очередная партия новейших боевых средств и вооружения российского производства доставлена в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)

2017-07-10 | www.trend.az

БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс поставки в Азербайджан современной военной техники, вооружения, боеприпасов и другого военно-технического имущества российского производства, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

Как отмечается, очередная партия новейших боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами.

Эшелонированные боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск, отмечает минобороны.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.