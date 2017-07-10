ГЭЦ: Результаты выпускных экзаменов XI классов на том же уровне, что и в прошлом году

2017-07-10 12:01 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ заявила, что выпускные экзамены IX классов в этом году отличались от прошлогодних как по содержанию, так по форме: «Результаты экзаменов первого этапа для IX классов были ожидаемыми, поскольку с 2012 года мы проводили мониторинговые экзамены. По итогам мониторинговых экзаменов, в определенных областях, в частности по предмету математики переход от школы памяти до школы мышления все еще не завершен».