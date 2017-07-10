Скончался знаменитый российский художник

2017-07-10 12:04 | www.oxu.az | 4

Умер российский художник Илья Глазунов в возрасте 87 лет.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Илью Глазунова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 11 июля. Об этом сообщила РИА Новости дочь художника Вера Глазунова.

«Отпевание пройдет в Богоявленском соборе в Елохове в 11 утра. Похоронен отец будет на Новодевичьем кладбище во вторник», - сказала она.

Илья Сергеевич Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. Пережил блокаду города, потеряв семью. Первая выставка работ художника состоялась в начале февраля 1957 года в Центральном Доме работников искусств в Москве и имела большой успех. Он основал Российскую академию живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова и был ее ректором.

Глазунов являлся в том числе лауреатом Государственной премии Российской Федерации и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

A.C.

