Армяне извинились. Тройная победа Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

2017-07-10 11:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Предотвращена очередная провокация армян против азербайджанцев, на этот раз на Международном конкурсе – фестивале искусств "Золотая звезда-2017" среди детей и юношества, который прошел в Батуми, сообщил Trend Life заместитель председателя Союза молодежи Азербайджана, президент Ассоциации танца Азербайджана (АТА) Азиз Азизов.

В день гала-концерта армянская делегация решила спровоцировать участников, приехавших из Азербайджана, исполнив стихотворение, в котором описывались якобы "события" т.н. "геноцида армян" в Шуше в 1905 году. Азиз Азизов и вице-президент АТА Ульвия Гасанова выразили свой решительный протест и потребовали публичных извинений от организаторов конкурса и от всей делегации Армении.

"После продолжительных споров и нашего серьезного предупреждения номер был снят с программы. Армянской стороне было вынесено предупреждение, их участников лишили номинаций и права получения Гран-при, были принесены публичные извинения. Мы хотим также поблагодарить родительский комитет наших участников и лично педагога – Заура Гасымова за горячую поддержку руководителей азербайджанской делегации, за патриотизм и любовь к родине. В самый нужный момент они не только были рядом, но и стали оплотом, стеной, единым целым, от имени которого выступать и защищать честь нашего флага для меня было честью!" - сказал Азиз Азизов.

Представители Азербайджана заняли три первых места в номинациях: эстрадный танец - школа Jam SS, соло – народный танец – Buta dance studio , ансамбль – народный танец – Buta dance studio.

В фестивале – конкурсе также принимали участие представители Израиля, США, Казахстана, Украины, России и Грузии. Участники соревновались в номинациях: вокал, хореография, инструментальный жанр, оригинальный жанр (цирковые номера, акробатика, клоунада, гимнастика, жонглирование, шоу с предметом, иллюзион и др.), театральное творчество, художественное слово (стихи, проза, басня), театры мод (ретро-коллекция, этно – коллекция, коллекция будущего, коллекция в стиле «модерн», ноу-хау-коллекция и др.), изобразительное искусство (живопись, графика, дизайн), фотоискусство.

(Автор: Вугар Иманов)