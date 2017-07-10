В Женеве стартовал седьмой раунд межсирийских переговоров

2017-07-10 11:56 | www.trend.az | 4

Делегация правительства Сирии во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари начала встречу со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, дав старт седьмому раунду межсирийских переговоров в Женеве, передает корреспондент РИА Новости

Как ожидается, позднее де Мистура проведет рабочий ланч с главами делегаций сирийской оппозиции — Высшего комитета по переговорам, платформами "Москва" и "Каир".

Ранее спецпосланник ООН призвал не иметь завышенных ожиданий от итогов нынешнего раунда переговоров. При этом сирийские участники встреч полагают, что начало действия с вечера 9 июля режима прекращения огня на юге Сирии позитивно скажется на межсирйиских дискуссиях.

Седьмой раунд межсирийских переговоров проходит в Женеве после международной встречи по Сирии в Астане и двусторонних переговоров президентов РФ и США в Гамбурге, в результате которых удалось достичь соглашения о перемирии в южных районах Сирии.