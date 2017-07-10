Госсекретарь: «США намерены сотрудничать с Турцией по «Южному газовому коридору»

2017-07-10 12:14 | www.apa.az | 4

«Турция является важным партнером США по еще большему укреплению энергетической безопасности». Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе выступления на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

«США ищут момент для сотрудничества с Турцией для поддержания «Южного газового коридора», вносящего большой вклад в глобальную энергетическую безопасность, и другие крупные энергопроекты. Эти проекты направлены на диверсификацию газовых источников Европы», - отметил Р.Тиллерсон.

«Южный газовый коридор» является самым актуальным проектом региона и предусматривает транспортировку азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южный газовый коридор». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства трубопроводов TANAP и ТАР. Первый газ в Европу по «Южному газовому коридору» планируется поставить к 2020 году.