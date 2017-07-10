Внесены изменения в связи с тестовыми экзаменами для приема на госслужбу

2017-07-10 12:12 | www.oxu.az | 4

«В Азербайджане в связи с типами тестовых экзаменов для приема на государственную службу внесены изменения».

Как передает Oxu.Az со с ссылкой на АПА, об этом сообщил завотделом Государственного экзаменационного центра Вугар Аскеров.

По его словам, на этапе тестовых экзаменов для приема на госслужбу будут использованы задания открытого типа и эссе.

В.Аскеров отметил, что решение о занятии вакантной должности принимается в течение месяца со дня возникновения вакантной должности:

«Если вакантное место не было занято в результате собеседования внутри структуры, тогда принимается решение о проведении общего собеседования в течение 30 дней. Если вакантное место не было занято в результате общего собеседования, тогда проводится конкурс».

Э.А.