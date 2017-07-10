Министр энергетики РФ обсудит с президентом Турции результаты G20

2017-07-10 11:58 | www.trend.az | 5

Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе нефтяного конгресса в Стамбуле встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обсудит вопросы по результатам G20, сообщил журналистам представитель Минэнерго РФ, передает ТАСС.

"(Новак) встретится сегодня с Эрдоганом", - сказал он. Отвечая на вопрос о повестке встречи, представитель министерства отметил, что "у нас много вопросов с Турцией, но, видимо, будет обсуждаться повестка по мотивам G20".