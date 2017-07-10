305 клиентов Kapital Bank выиграли по 50 манат

2017-07-10 12:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Завершилась лотерея «Прибыльные расходы» (“Qazandıran xərclər”) для владельцев платежных карт Visa от Kapital Bank. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, по итогам лотереи 305 клиентов банка выиграли по 50 манат, а в последнем тираже один клиент 1000 манат. Список победителей опубликован на корпоративном сайте банка.

Согласно условиям, клиенты, оплатившие покупку через POS-терминалы страны, должны были зарегистрировать шестизначный код, указанный на чеке от этой покупки, в специальном разделе сайта и стать участником лотереи.

Карты Visa можно заказать во всех филиалах Kapital Bank или онлайн на корпоративном сайте банка. Kapital Bank предлагает клиентам карты в манатах, долларах США и евро, сроком действия на 1, 2 и 3 года.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.