Перед посольством Армении в Лондоне проведена акция протеста

2017-07-10 12:22 | www.apa.az | 4

В связи с убийством на прошлой неделе в Нагорном Карабахе мирных граждан перед посольством Армении в Лондоне была проведена акция протеста.

8 июля после распространения фотографий с изображением погибшей в результате артобстрела азербайджанского села Алханлы 2-летней Захры активисты TEAS и члены азербайджанской диаспоры сложили на ступенях посольства Армении окровавленные детские куклы.

Как сообщили АПА в TEAS, эту акцию активисты и члены диаспоры связали с тем, что на прошлой неделе ВС Армении на линии соприкосновения войск убили в селе Алханлы Физулинского района пожилую женщину Сахибу Гулиеву и ее двухлетнюю внучку Захру Гулиеву.

«Это жестокое убийство нарушает Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года, принятую с целью обеспечения безопасности мирного населения.

Эти бесчеловечные действия Армении были осуждены Великобританией, Францией, Бельгией, членами Европарламента, ООН, ОБСЕ, ОИС, а также политиками других международных организаций.

Эта трагедия показала необходимость выполнения принятых ООН 4 резолюций о выводе армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий и ускорения процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в заявлении.