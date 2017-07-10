Нефтяная корзина ОПЕК 7 июля понизилась

2017-07-10 12:09 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Цена нефтяной корзины ОПЕК седьмого июля составила 45,11 доллара за баррель, что на 1,41 доллара меньше показателя прошлого четверга, сообщили Trend в понедельник в картеле.

Стоимость корзины ОПЕК определяется на основании цен на Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Rabi Light (Габон), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Мировые цены в понедельник перешли к слабому снижению.

По состоянию на 11:41 понедельника, стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,09 процента - до 46,67 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 0,09 процента — до 44,19 доллара за баррель.

(Автор: Максим Цурков)

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