Администрация Президента: Госорганы Азербайджана должны правильно оценивать работу госслужащих

2017-07-10 12:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Государственные органы Азербайджана должны правильно проводить оценивание работы госслужащих, правильно использовать кадровый потенциал, сказал заведующий сектором отдела государственной службы и кадровых вопросов Администрации Президента Азербайджана Юсиф Гусейнов, выступая в понедельник на конференции, посвященной теме совершенствования деятельности госорганов в применении законодательства о госслужбе.

По его словам, в зависимости от результатов оценивания необходимо уделять внимание поощрению госслужащих.

Гусейнов отметил, что должны ставиться новые требования в связи с повышением квалификации госслужащих. Он напомнил, что в период руководства общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане были проведены реформы в сфере госслужбы, для повышения эффективности государственного управления была создана законодательная база, регулирующая отношения в сфере государственной службы.

Он также добавил, что в Азербайджане в законодательство были внесены изменения касательно приема на госслужбу и продолжения работы в этой сфере.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)