В Гобустане двух человек ударило электрическим током
2017-07-10 12:30 | www.apa.az | 6
В Гобустане двух человек ударило электрическим током.
Как сообщает АПА со ссылкой на местное бюро, инцидент произошел в городе Гобустан.
В результате неосторожного обращения с электрооборудованием и проводкой жители района Афралиева Ширали (2006 г.р.) и Бадалова Тельмана (1995 г.р.) ударило током. Оба пострадавших с ожогами были доставлены на скорой помощи в Центральную больницу Гобустанского района.
По факту ведется расследование.