В Гобустане двух человек ударило электрическим током

2017-07-10 12:30 | www.apa.az | 6

В Гобустане двух человек ударило электрическим током.

Как сообщает АПА со ссылкой на местное бюро, инцидент произошел в городе Гобустан.

В результате неосторожного обращения с электрооборудованием и проводкой жители района Афралиева Ширали (2006 г.р.) и Бадалова Тельмана (1995 г.р.) ударило током. Оба пострадавших с ожогами были доставлены на скорой помощи в Центральную больницу Гобустанского района.

По факту ведется расследование.