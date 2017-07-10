Бесчеловечность в пешеходном переходе в центре Баку – ВИДЕО

2017-07-10 12:29 | www.oxu.az | 4

В Баку в одном из пешеходных переходов произошел неприятный инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на goldnews, в одном из переходов Баку в день похорон 2-летней Захры играла веселая музыка.

Некоторые пешеходы в связи с этим сделали замечание работникам подземного перехода. Однако человек, представившийся охранником объекта, сказал, что это для него не имеет никакого значения:

«Это не моя проблема. Я из Хызы. Какое мне дело до того, кто там умер».

Отметим, что Захра Гулиева была убита ВС Армении 4 июля во время обстрела села Алханлы в Физулинском районе.

Э.А.

