На юго-западе Пакистана прогремел взрыв

2017-07-10 12:38 | www.trend.az | 4

Три человека, включая высокопоставленного полицейского, погибли, 12 получили ранения при взрыве в пакистанском городе Чаман недалеко от границы с Афганистаном, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел в понедельник утром. По словам представителя полиции Шазады Фархата (Shazada Farhat), взрыв задел мотоцикл, в котором находился глава местного отделения полиции Саджид Хан Моманд (Sajid Khan Mohmand), в результате нападения он погиб. Также скончался его охранник и местный житель. По данным полиции, ранения получили находившиеся рядом с местом происшествия гражданские лица и полицейские.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.