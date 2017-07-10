Башкан Гагаузии: «У нас с Азербайджаном по многим вопросам схожие взгляды» - ИНТЕРВЬЮ

2017-07-10 12:47 | www.apa.az | 4

- В какой степени гагаузы интегрированы в обществе Молдовы?

- Мы уже как 200 лет на этих землях. Проживаем здесь со дня создания Республики Молдова. Мы считаем себя жителями Молдовы, и у нас хорошие отношения со всеми народами, проживающими в стране. Мы толерантный народ, мы проживали в условиях мира с людьми разных религий и наций. Наша борьба за государственность не была легкой, однако в отличие от других, мы добились ее мирным путем. Это превосходство нашего региона, мы считаем себя образцом на постсоветском пространстве. Потому что в течение короткого периода времени парламент Молдовы принял решение о статусе автономии Гагаузии. Конечно, у нас есть вопросы в связи с тем, как будет исполняться этот закон. Однако сам закон со дня принятия отражал реалии. Сегодня мы можем сказать, что этот закон один из самых лучших. Мы сохранили наш язык, культуру и традиции, мы пишем свою историю. Мы воспитываем детей в духе тюркских народов. Это наша особенность. Другая наша особенность заключается в том, что мы православные. Мы единственный в мире православный тюркский народ.

- Какие актуальные обязанности и вызовы стоят перед автономией?

- Мы работаем над укреплением нашего статуса. Но основная стоящая перед нами задача – экономическое развитие региона. Так получилось, что наш регион существует за счет дотаций. Доходы региона составляют всего 40 процентов. Поэтому основная задача, которая стоит перед правительством, это развитие экономики и увеличение доходов. Партнеры активно помогают нам. В чем наше отличие? Мы стабильный регион. Это позволяет нам принимать законодательные акты для предоставления партнерам и инвесторам привилегий. Говоря об инвесторах, мы подразумеваем как молдован, так и иностранцев. Мы работаем со многими странами, в то же время чувствуем поддержку тюркского мира. Мы устанавливаем активные связи с Турцией, Туркменистаном, Азербайджаном и Татарстаном. Гагаузы – единственный тюркский народ, проживающий в центре Европы. Нам нужна поддержка и помощь. Я рада, что в Гагаузии будут реализованы совместные социальные и культурные проекты с нашими партнерами.

- На каком уровне находится сотрудничество Гагаузии с другими тюркоязычными нетюркоязычными государствами?

- Мы также дружим и сотрудничаем с 10 регионами России. Это Санкт-Петербург, Московская область и другие. В Беларуси мы сотрудничаем с Минском и Могилевской областью. Посредством этих связей мы смогли создать новые предприятия. Кроме того, мы сотрудничаем с прибалтийским странами, с соседями. В Украине проживают 35 тысяч гагаузов. Мы готовы поддержать их в рамках ряда культурных проектов. Гагаузия всегда открыта для тех, кто приезжает сюда с добрыми намерениями. Рада, что наши партнеры считают нас надежными друзьями. За последние два года мы заложили основу ряда хороших проектов.

- Какие проекты может реализовать автономия с Азербайджаном в гуманитарной и культурной сферах?

- Я рада, что одним из членов делегации президента является башкан Гагаузии. Хорошо, что наши органы власти понимают важность участия башкана Гагаузии в подобных визитах. Я почувствовала, что президент Азербайджана был рад тому, что членом делегации является башкан Гагаузии. Я говорила на гагаузском, господин президент – на азербайджанском, и мы прекрасно друг друга понимали. У нас есть много общего. Мы почувствовали положительный настрой на будущие отношения. Мы обсудили подписание соглашения между Гагаузией и одним из азербайджанских регионов. Мы планируем задействовать это соглашение в рамках межправительственной комиссии. Также ведутся обсуждения в связи с новым проектом, который будет реализован при попечительстве Фонда Гейдара Алиева. В свою очередь, мы наблюдаем за происходящими в Азербайджане процессами. Наши дети активно участвуют в музыкальных фестивалях. В прошлом году мы заняли 15, в этом – 3 место. Также мы участвуем в различных форумах по ковроткачеству. Мы обсудили участие наших художников и писателей на выставках в Азербайджане. В целом мы обсудили много проектов. Наши интересы совпадают. Как только будут подписаны соглашения, в них будет отражен план мероприятий в связи с экономической, социально-культурной сферами. Мы обсудим туризм. У нас много схожих взглядов. Надеюсь, что после заседания межправительственной комиссии будет дан старт конкретным проектам.