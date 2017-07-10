В Армении протестующие перекрыли дорогу в Карабах

2017-07-10 12:46 | www.oxu.az | 4

Жители села Астхадзор Гегаркуникской области 10 июля перекрыли дорогу Ереван – Варденис – Карабах, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как заявил в беседе с журналистами руководитель села Астхадзор Роберт Хачатрян, вот уже достаточно долгое время жители лишены не только оросительной, но и питьевой воды.

«Мы неоднократно поднимали этот вопрос, но ничего не делается. Сельчане же, не предупредив меня ни о чем, сегодня взяли и перекрыли дорогу. Но я туда не пойду, никому ничего не скажу, потому что каждый раз обещаем и не выполняем обещание, я не люблю обманывать людей», - сказал Хачатрян.

По его словам, проблема питьевой воды решается путем использования глубинных колодцев, однако и в этом случае в селе подают воду всего на час.

«Для пятитысячного населения вода подается лишь на час, урожай картофеля весь пропал, потому что нет и оросительной воды», - сказал глава сельской администрации.

Н.О.