В Кыргызстане назначен глава Государственной пограничной службы

2017-07-10 12:44 | www.trend.az | 6

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому Шаршеев Уларбек Зарлыкович назначен председателем Государственной пограничной службы КР. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, передает КНИА «Кабар».

Глава государства также подписал распоряжение об освобождении Уларбека Шаршеева от занимаемой должности начальника Главного штаба – первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики.