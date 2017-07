Интересно, остро, познавательно: "Пятый элемент" завершил сезон (ФОТО, ВИДЕО)

2017-07-10 12:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В эфире телеканала ATV 9 июля был представлен очередной выпуск шоу "Пятый элемент". В связи с завершением сезона, коллектив телепередачи посвятили выпуск ведущим телеканала ATV.

В этот раз героем передачи был не один гость, а четыре… Это - ведущая новостей Лала Азертадж, ведущий радио программы AvtoStop, ди-джей Турал Юсифов, ведущая телепередачи 10Lar Афаг Гянджяли и ведущий Yoxlama Азер Захид.

Каждому гостю было отведено около 15 минут эфирного времени, в рамках которого они рассказали о работе над своими телепроектами, поделились творческими планами, и коснулись некоторых социальных вопросов. Беседа с каждым гостем получилась интересной, острой и познавательной.

В заключение передачи ее ведущие - Фариз Ильясов, Усния Магеррамова, Ранар Мусаев и Кямиля Бабаева, рассказали о том, как для них прошел этот телесезон.

Страницы передачи в социальных сетях - https://www.facebook.com/5-ci-Element-ATV-839412219443898/?ref=br_rs, https://instagram.com/5ci_element_atv

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Фото: Асиф Алиев)