На территории Азербайджана ожидаются ливни, град, сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-07-10 12:52 | www.apa.az | 4

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков.

Подует умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24°, днем 28-32°, в Баку ночью 21-23°, днем 29-31° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 75-85%, днем - 60-65%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 21-22°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана – 22-23°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 24-25° тепла.

В районах Азербайджана ожидаются грозы дожди. Местами возможно ливни. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 30-35°, в горах ночью 10-15°, днем 18-23° тепла.

11-13 июля в районах Азербайджана ожидаются грозы, ливни, в горных районах – выпадет град. Подует временами порывистый западный ветер. Возможно, повысится уровень воды в реках.