Президент Азербайджана проинформировал госсекретаря США о последней провокации Армении

2017-07-10 12:59 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Стамбуле с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщает АПА, в ходе встречи было подчеркнуто, что двусторонние отношения успешно развиваются в различных сферах, в том числе политической и энергетической.

В ходе беседы были обсуждены вопросы урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Президент Ильхам Алиев еще раз выразил позицию Азербайджана в связи с урегулированием этого конфликта, а также проинформировал о последней военной провокации Армении на линии соприкосновения.