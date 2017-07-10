Обнародован прогноз погоды на завтра

2017-07-10 12:58 | www.oxu.az | 3

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью температура воздуха составит 20-24, днем 28-32, в Баку ночью 21-23, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-65%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгях составит 21-22, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 22-23, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана, в большинстве мест ожидаются грозы и дожди, которые местами могут принять интенсивный характер. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Э.А.