Новый тестовый экзамен по сертификации в связи с госслужбой планируется провести в октябре – Малейка Аббасзаде

2017-07-10 12:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане процесс, связанный с тестовыми экзаменами по приему на государственную службу, планируется начать с сентября, сказала в понедельник журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в октябре же планируется провести новый тестовый экзамен, касающийся сертификации. «Сейчас обсуждается вопрос, как будет проходить экзамен. Это достаточно сложный процесс. Идут обсуждения в связи со специальностями, относящимися к различным классификациям", - сказала Аббасзаде, добавив, что в связи с этой моделью до проведения первого экзамена будут проведены тестовые экзамены и тренинги.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)