Беларусь и Евросоюз продолжают диалог по упрощению визового режима

2017-07-10 12:59 | www.trend.az | 3

Беларусь и Евросоюз продолжают диалог по упрощению визового режима. Об этом в понедельник журналистам заявил министр иностранных дел Владимир Макей, передает Белта.

"Мы обсуждаем, находимся в диалоге. Есть некоторые технические моменты, над которыми мы активно работаем", - сказал министр.

Владимир Макей также напомнил, что тема упрощения визового режима между Беларусью и Евросоюзом увязана с вопросом реадмиссии.

Глава внешнеполитического ведомства призвал не торопиться, а дождаться завершения того диалога, который имеет место в настоящее время между сторонами.