В Турции в рамках борьбы с движением Гюлена задержано более 40 сотрудников Кабмина и его учреждений

2017-07-10 13:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамках борьбы с движением Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в причастности к попытке военного переворота в прошлом году, задержаны 43 сотрудника Кабинета министров Турции и ряда учреждений, функционирующих при Кабмине, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что задержанные имели тесные связи с движением Гюлена, периодически передавали информацию о работе Кабмина сторонникам Гюлена.

Отметим, что вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu