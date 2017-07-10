Тиллерсон: «США и впредь будут оказывать поддержку проекту «Южный газовый коридор» - ОБНОВЛЕНО

2017-07-10 13:16 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, глава государства рассказал о работе, проделываемой в связи с реализацией проекта «Южный газовый коридор».

В свою очередь, Р.Тиллерсон отметил, что США и впредь будут оказывать поддержку этому проекту.

Президент Ильхам Алиев попросил Рекса Тиллерсона поблагодарить президента США Дональда Трампа за письмо, которое он отправил по случаю открытия XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и Газ Каспия». Глава государства расценил это письмо как поддержку энергетической политике Азербайджана, в частности проекту «Южный газовый коридор».

Государственный секретарь США высоко оценил миротворческую деятельность Азербайджана в Афганистане, а также роль нашей страны в этих операциях в качестве логистического и транспортного коридора.

Во время беседы также были обсуждены проводимые в нашей стране политические и экономические реформы, вопросы в связи с развитием демократии.

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11:42

В Стамбуле состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.