Суд вынес решение о розыске студента БГУ
2017-07-10 13:11 | www.oxu.az | 7
Сегодня в Ясамальском районном суде была рассмотрена жалоба заместителя декана факультета теологии Бакинского государственного университета Нигяр Исмаилзаде в отношении студента 4-го курса этого факультета Зеки Мирагаева.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева было принято решение об объявлении студента БГУ в розыск в связи с тем, что он покинул страну.
Исполнение решения поручено Управлению полиции Ясамальского района.
Суд временно приостановил производство уголовного дела.
Отметим, некоторое время назад З.Мирагаев сделал заявление в СМИ, что на его факультете берут взятки.
З.Мирагаев обвиняется по статьям 147.2 (клевета) и 148 (оскорбление) УК Азербайджанской Республики.
Э.А.