Ровнаг Абдуллаев: Проект «Шахдениз» выгоден всем сторонам

2017-07-10 13:22 | www.oxu.az | 4

«Если до проекта «Шахдениз» Азербайджан был известен в мире как экспортер нефти, то после этого проекта вошел в список надежного газового экспортера».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в своем выступлении на XXII Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

«В рамках этого проекта вот уже 10 лет мы поставляем газ нашим стратегическим партнерам - Грузии и Турции, внося ценный вклад в энергообеспечение этих стран. Вторая стадия разработки проекта «Шахдениз» развивается в рамках Южного газового коридора. Этот проект глобального масштаба стоимостью 40 млрд долларов имеет стратегическое значение с точки зрения энергетического обеспечения Турции и Европы», - сказал глава SOCAR.

Р. Абдуллаев отметил, что проект Южного газового коридора полностью отвечает долгосрочным интересам Турции, Азербайджана и Европы:

«Проект охватывает многие страны от Каспийского бассейна до Западной Европы, построен на экономических интересах и с коммерческой точки зрения выгоден для всех сторон. В предстоящие годы азербайджанский газ, наряду с другими поставщиками газа, будет играть важную роль в удовлетворении растущего спроса на газ в Европе».

«В странах Европы потребление растет, добыча падает. В 2016 году в ЕС потребление природного газа выросло на 7,1%, добыча сократилась на 1,6%. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем Европа будет нуждаться в новых альтернативных источниках. Согласно прогнозам, в 2030 году зависимость ЕС от импорта природного газа повысится до 84% с нынешних 67%. С запуском Южного газового коридора мы не только обеспечим Европу чистой энергией, но и сможем внести свой вклад в энергобезопасность и защиту окружающей среды», - добавил президент SOCAR.

Р.Абдуллаев отметил, что в настоящее время работы по всем сегментам Южного газового коридора идут по графику:

«Южный газовый коридор протяженностью 3 500 км состоит из четырех сегментов - первый из которых «Шахдениз-2», далее проект расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP. Сейчас работы по всем сегментам проводятся по графику. По «Шахдениз-2» выполнено 94%, проекту расширения Южно-Кавказского трубопровода - 87%, TANAP – в общей сложности 77%, по строительству участка до Эскишехира - 85%, TAP - 45% работ».

Л.А.