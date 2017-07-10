Турция в ближайшие годы расширит работы по разведке углеводородов - министр энергетики

2017-07-10 13:19 | www.trend.az | 4

СТАМБУЛ /Trend/ - Турция в ближайшие годы расширит работы по разведке углеводородов, сказал министр энергетики Турции Берат Албайрак в понедельник на открытии XXII Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле.

"Потребление энергоресурсов в Турции растет и для уменьшения зависимости от импорта, в настоящее время на Черном море активно проводится поиск залежей ценных углеводородов", - сказал Албайрак.

Сегодня, по его словам, Турция является одной из ключевых стран-участниц энергетических проектов в регионе.

"Турция объединяет все страны, являющиеся потребителями и поставщиками энергоресурсов", - сказал министр.

По словам Албайрака, "Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Трансанатолийский газопровод (TANAP) являются важными проектами и наглядным примером успешной политики Турции.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции, и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. В Турцию газ попадет в 2018 году, а после завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Состав акционеров TANAP выглядит следующим образом: SOCAR - 58 процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

Всего с начала работы трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан из Джейхана на мировые рынки были отправлены 332,125 миллиона тонн азербайджанской нефти.

Акционерами БТД являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), Chevron (8,9 процента), Statoil (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), Total (пять процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), CIECO (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

(Автор: Сеймур Алиев, Руфиз Хафизоглу)

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