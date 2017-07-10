SOCAR увеличила перечисления в госбюджет и ГФСЗ

2017-07-10 13:32 | www.apa.az | 7

SOCAR в июне 2017 года перечислила в госбюджет 115,724 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в SOCAR, это на 16,764 млн. манатов или 16,9% больше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период.

Налоговые отчисления SOCAR в госбюджет в январе-июне этого года составили 785,612 млн. манатов, что на 123,870 млн. манатов или 18,7% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий период прошлого года.

За июнь перечисления SOCAR в Государственный фонд социальной защиты составили 11,832 млн. манатов. Платежи SOCAR в Государственный фонд социальной защиты в январе-июне этого года составили 74,292 млн. манатов, что на 4,76 млн. манатов или 6,8% больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий период 2016 года.